شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل تويتر عند آلاف المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة تويتر اليوم الجمعة إنها تواجه عددا كبيرا من المشكلات الفنية في واجهة برمجة التطبيقات وتقوم حاليا بالتحقيق في الأمر.

وتعد واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من البروتوكولات لبناء برامج التطبيقات ودمجها.

وكان موقع داونديتيكتور لتتبع أعطال مواقع وخدمات الانترنت قد قال في وقت سابق إن موقع وتطبيق تويتر تعطل عند آلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

وقال الموقع الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يقرب من 48 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.