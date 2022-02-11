شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وأمريكا تناقشان المخاوف المشتركة بشأن الحشد الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى تبادل وجهات النظر حول النزاع في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس وقادة أوروبيين آخرين في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وبحسب البيت الأبيض، فإنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس البولندي أندريه دودا، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وستنصب المحادثات على "المخاوف المشتركة" حيال استمرار الحشد العسكري الروسي على امتداد الحدود الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض، إن الهدف من الاجتماع هو تبادل الأفكار حول " تنسيق الجهود الدبلوماسية وكيفية الردع".