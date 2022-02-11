ظاهرة الألعاب الالكترونية في العراق: ادمان أم منفعة مربحة؟

بغداد - ياسين صفوان - رغم التحذيرات من الادمان على الالعاب الالكترونية شباب يتحدثون عن نقاط ايجابية وطرق مربحة يمكن سلكها لتحويل الادمان الى منفعة

يزداد تعلق الشباب وتعمقهم في الالعاب الالكترونية التي باتت تشكل ظاهرة مخيفة مؤخراً خاصة مع تنامي وتطور هذه الالعاب, لكن هناك من يشير الى نقاط ايجابية في الامر وطرق يمكن ان تسلك في هذا المجال لتحول الامر من الضار الى النافع المربح وضمن ضوابط يشير لها عدد من الشباب .

مع تطور التكنولوجيا وتنوع التقنيات الحديثة , يتزايد إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية، ، لتصبح ظاهرة مؤرقة، لا تخلو من المخاطر نتيجة الإدمان عليها, ولكن للأمر ثمة جانب أخر يمكن أن يغير مسار تعمق الشباب بهذه الالعاب عندما يرتبط بالربحية, يتحدث البعض من هواة هذا المجال عن نقاط ايجابية حسب وصفهم للموضوع .

يشرح أخرون كيفية تحقيق الارباح من ممارسة الالعاب الاكترونية .

وينظم عدد من الكيمرز وهي التسمية التي يطلقها على انفسهم هواة الالعاب الالكترونية، مهرجانات وبطولات تختص بانواع من هذه الالعاب, يجدون فيها مجاراة لما يحصل في عدد من البلدان الاخرى بهذا المجال .

ورغم ان هؤلاء تحدثوا عن جوانب ايجابية في الموضوع حسب وجهة نظرهم إلا ان ثمة الكثير من التحذيرات تصدر من جهات مختصة محلية أو حتى على المستوى الدولي تحذر من ادمان الشباب على هذه الالعاب الالكترونية التي عدت في بعض الاحيان كالمرض الذي تقاس شدته من خلال ما يقضيه الشاب من وقت في لعب انواع مختلفة من الالعاب الالكترونية .