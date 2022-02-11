برلماني يحذر من 'بوادر فتنة لا سبيل لوأدها'

وقال البولاني في بيان مقتضب، إن "محافظة ميسان تدفع ضريبة الخلاف السياسي، هذه بوادر (فتنة)، لا سبيل لوأدها، الا بانفاذ القانون ليحكم الجميع عبر موؤسسات الدوله".

وأتم البولاني، "احذروا الفتنة".

وتشهد محافظة ميسان سلسلة خروقات أمنية، خلال الفترة الأخيرة، تمثلت باغتيال رائد في شرطة المحافظة، أعقب ذلك اغتيال قاض مختص في قضايا المخدرات، ناهيك عن النزاعات العشائرية هناك.

