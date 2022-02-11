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برلماني يحذر من 'بوادر فتنة لا سبيل لوأدها'

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بغداد - ياسين صفوان - حذر عضو مجلس النواب، جواد البولاني، اليوم الجمعة، من "بوادر فتنة لا سبيل لوأدها" في محافظة ميسان.
وقال البولاني في بيان مقتضب، إن "محافظة ميسان تدفع ضريبة الخلاف السياسي، هذه بوادر (فتنة)، لا سبيل لوأدها، الا بانفاذ القانون ليحكم الجميع عبر موؤسسات الدوله".

وأتم البولاني، "احذروا الفتنة".

وتشهد محافظة ميسان سلسلة خروقات أمنية، خلال الفترة الأخيرة، تمثلت باغتيال رائد في شرطة المحافظة، أعقب ذلك اغتيال قاض مختص في قضايا المخدرات، ناهيك عن النزاعات العشائرية هناك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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