فنانة مصرية تهاجم علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا

وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة تلفزيونية، إن الحب حرية شخصية وهو شيء خاصة بالأفراد، ولكن الأمر يختلف حينما يباح أمام العلن، وبشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدًا.وواصلت الفنانة إلهام شاهين: "أنا مش بحب الشو، وبحس إن ده شيء كداب ومنظرة، ومشاعرهم غير حقيقية، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب".

وتابعت إلهام شاهين، أنها ستحتفل بعيد الحب مع ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، مشيرة إلى أن شخصيتها قوية وعنيدة وتريد أن تصنع نجاحها بنفسها، وتختار ما يحلو لها.

وتحدثت شاهين عن أكثر هدية خاصة لها تلقتها في عيد الحب، قائلة: كان بوكيه ورد أحمر، وكان كبير وأبهرني، وصاحب البوكيه كان جميل جدًا.



وأكملت الفنانة إلهام شاهين: مررت بتجربة وقصة صعبة، وانتهت قبل عيد الحب بيوم، وبالتالي أنا احتفل بعيد الحب، بعيد ميلاد جرحي أنا.