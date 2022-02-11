شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية ينجح فى الاعتماد المالى لكوبرى مشاة مزلقان أبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى توفير الاعتماد المالى بقيمة 8 ملايين جنيه لإنشاء كوبرى لعبور المشاة على مزلقان أبيس بين منطقتى الموظفين وسكينة.

جاء اعتماد المبلغ المالى بعد مجهود عام للنائب محمد إسماعيل، وعدة لقاءات لـ"نائب التنسيقية" مع اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، ومناقشة المقترح الذى تقدم به فى مجلس النواب بتاريخ 29 مارس من العام الماضى، والذى أوصى بإنشاء كوبرى لعبور المشاة على مزلقان أبيس بين منطقتى الموظفين وسكينة.

يذكر أن نائب التنسيقية عقد عدة اجتماعات فى محافظة الإسكندرية بتاريخ 1 ابريل 2021برئاسة السكرتير العام المساعد، والجهات المعنية للتنسيق وكذلك الاجتماع التنسيقى بين هيئة السكك الحديد والحى وجهاز تعمير الساحل الشمالى بتاريخ 11 سبتمبر 2021.

كما استجابت وزارة النقل لطلب إحاطة موجه إلى وزيرى التنمية المحلية والنقل والمواصلات بشأن الإعفاء من مصاريف التهديات لكوبرى مشاة بمنطقـة المـوظفين وسكينة بمحافظة الإسكندرية، ليتم توفير مبلغ قرابة 4 ملايين جنيه.

يذكر أن المعاينة الخاصة بإنشاء كوبرى لعبور المشاة على مزلقان أبيس تم تنفذها من جهاز تعمير الساحل الشمالى واستشارى المشروع للبدء فى أعمال التنفيذ.







