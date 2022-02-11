شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حجازي: دعوة الرئيس السيسي لقمة "محيط واحد" دليل عمق العلاقات بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن عدد محدود من القادة لقمة "محيط واحد"، تؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وما حققته مصر على الصعيد الثنائي والتنسيق الإقليمي والدولي خلال السنوات السابقة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تلك الدعوة تأتي في إطار واحد من أهم القضايا، وهي أثار التدهور البيئي على المحيطات، وكلمة محيط واحد تجسيد للمسؤولية المشتركة، بين عدد من دول العالم أصحاب المكانة في تناول قضية التغير المناخي".

وقال: "حماية البيئة البحرية في دولة مثل مصر تطل على بحرين، البحر الأحمر والأبيض ونهر النيل أمر هام، خاصة وأن مصر مقبلة على مؤتمر على استضافة مؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، أي أن مصر صاحبة رؤية في هذه القضية الدولية الهامة".