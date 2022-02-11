صور.. ضبط مخزن أدوية غير مُرخص خلال حملة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

ضبطت حملة قادها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، مخزن أدوية غير مُرخص، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الجمعة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وقاد "نائب المحافظ"، حملة لمتابعة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، رافقه فيها، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للأدوية مخالف وغير مرخص، إذ جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الحملة، أدوية محظور تداولها منها مجهولة المصدر ومنها معادة التعبئة وفوارغ عبوات ومطبوعات للتعبئة والتغليف.

وتكمن المخالفة في إدارة نشاط بدون ترخيص وتداول أدوية محظور تداولها وخارج نشاط الشركة وإدارة مخزن بدون ترخيص وتغيير طبيعة استخدام الوحدات من سكني إلى إداري أو تجاري بدون تصالح.