صور.. نائب محافظ المنيا يتفقد حالات التعديات والبناء المخالف بقرية زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

كلّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتفقد نائب المحافظ، جولة تفقدية يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، لمعاينة عددًا من حالات البناء المخالف التي جرى تحرير محاضر لها بقرية زهرة، إذ تابع سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائى، أو تعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.

ووجّه "أبوزيد"، جميع فنيي التنظيم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنبيه عليهم فى حال رصد أي تقاعس أو مخالفات مالية أو قانونية يُجرى على الفور تحويلهم إلى الشئون القانونية وإيقافهم عن العمل ويأتي ذلك نتيجة تلاحظ زيادة عددًا المخالفات في الآونة الأخيرة.

وأكد نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

وتفقد "النائب"، مجمع مصالح زهرة لاستهداف تشغيله قريباً وكذلك مستوى الخدمة بالوحدة الصحية ومقر التضامن الاجتماعى بالقرية، كما وجه بتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال توفير عربة متنقلة لخدمات المركز التكنولوجى بالقرية، واستمع لعدد من شكاوى المواطنين مؤكداً على أن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.