بعد إلغاء القيود.. الدنمارك نحو إنهاء برنامج التطعيم!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 7 دقائق

تدرس السلطات الصحية في الدنمارك خطوة إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في الربيع، بعدما رفعت سابقا قيودا عديدة كانت مفروضة لمواجهة الجائحة.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان، إن “الموجة الثالثة للفيروس في البلاد تنحسر بسبب الحصانة الكبيرة لدى السكان”، مشيرة إلى أن “التغطية العالية للقاح في الدنمارك، خاصة مع الجرعة الثالثة تعني أنه يمكن التعامل مع العدوى المتزايدة دون الإصابة بعدوى خطيرة”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

“سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا”.. بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن، يوم الثلاثاء إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا.

وشكرت رئيسة الوزراء الدنماركية الناس على روح المسؤولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا.

وبهذا القرار أصبح ارتداء الأقنعة الإلزامي شيئا من الماضي كما لم يعد ضروريا إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كورونا، بل تم أيضا إلغاء تقديم نتائج الإختبارات السلبية لفيروس كورونا .

كما صار من الممكن للفعاليات الكبيرة أيضا الآن المضي قدما دون عوائق، وللمحتفلين الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية دون أقنعة واقية.

هذا وسُمِح مجددا بإقامة التظاهرات الرياضية في ملاعب مملوءة ودون قيود.