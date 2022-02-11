المتحدّث باسم البنتاغون: سنرسل مدمرة صواريخ الى المياه الاماراتية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 6:31 مساءً

اكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قلق بلاده من الهجمات التي يقوم بها الحوثيون في المنطقة.. كما قال كيربي في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” إن التقدم في قدرة إيران الصاروخية هو تهديد للمنطقة.

وأوضح كيربي ان استمرار ايران في برنامجها النووي يشكل تهديدا على دول المنطقة وشركائنا .. وان طهران تستمر بتطوير امكاناتها الخطيرة التي ستسبب مزيدا من الزعزعة في المنطقة….

في هذا السياق، اشار المتحدث الى ” اننا نؤمن بأنه علينا تحسين قدراتنا الدفاعية في المنطقة، وعلينا مواصلة الجهود لاعادة ايران الى الاتفاق النووي، ولا يمكن حل مشاكل الشرق الاوسط مادامت ايران تملك اسحلة نووية، لافتا الى ان الجنرال ماكنزي يجري زيارة الى المنطقة ويجري محادثات مع الشركاء الاماراتيين لتعزيز قدراتهم في الدفاع عن نفسهم.

واعتبر ان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي اعطى ايران مزيدا من الحرية لتطوير قدراتها، مشددا على انه :”لن نسمح لايران بالتسلح نوويا وسنواصل مساعينا مع شركائنا لتحقيق ذلك. لا تزال جهودنا للتفاوض مطروحة وعلينا تركيز طاقتنا في هذا المجال”.

الى ذلك، لفت كيربي الى انه “قد اعلنا سابقا نشر سرب اضافي من مقاتلات f22 المتطورة الى الامارات وسنرسل مدمرة الصواريخ الموجّهة للمياه الاماراتية للعمل مع البحرية الاماراتية وهذا ما دارت حوله زيارة ماكينزي الى المنطقة.. فالامارات وشعبها مهددون من هجمات ايران وشركائها في المنطقة.”