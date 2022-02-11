أمريكا وهولندا تطالبان رعاياهما بمغادرة أوكرانيا فورًا

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت السلطات الهولندية اليوم، أنها نصحت رعاياها في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.
وأفاد السفير الهولندي لدى كييف، أن بلاده ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة إلى لوفيو في غرب أوكرانيا، حسب”رويترز”.
يأتي هذا بعد أن قرر هولندا، زيادة القوات الهولندية المشاركة في الناتو في ليتوانيا ليصبح تعداداها 350 بدلا من 270 فردا.
في الوقت نفسه، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء، مطالبا رعاياه في أوكرانيا بالمغادرة فورًا.
وجائ تحذير بادين بعد وقت قصير من حثِّ الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب التهديدات المتزايدة بقرب عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا.
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