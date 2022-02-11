شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انفجار شاحنة محملة بأسطوانات غاز في دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت العاصمة اللبنانية اليوم، انفجار شاحنة محملة بأسطوانات الغاز بمنطقة أوتوستراد صربا كسروان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الحادث وقع على المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا كسروان، وتسبب صوت الانفجار في حالة من الرعب الخوف عمت المنطقة.

وأوضحت أن عناصر الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن ضحايا، حيث اقتصرت الأضرار على الشاحنة التي انفجرت وبعض المبانى.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، الذي تسبب في توقف حركة السير بالأوتوستراد.

من ناحيتها أشارت مديرة الدفاع المدني، إلى أن انتشارالنيران طال واجهات وشرفات مبنى مؤلف من 3 طبقات في الموقع، بالإضافة الى سيارة رباعية الدفع.

وأكدت أن أضرار الانفجار اقتصرت على الماديات، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.