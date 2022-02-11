شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبلغ بريطانيا بأنها لا تنوي غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن القوات البريطانية التي أُرسلت إلى أوكرانيا لأغراض التدريب ستعود في القريب العاجل، وأعرب عن أمله في أن تكون محادثاته مع وزير الدفاع الروسي اليوم الجمعة، قد أسهمت في وقف التصعيد في المواجهة بشأن أوكرانيا.

وأضاف "والاس" للصحفيين في السفارة البريطانية، أن الحكومة الروسية أبلغته بأنها لا تنوي غزو أوكرانيا وأنه أوضح أن أي غزو ستترتب عليه عواقب وخيمة.

وقال إن القوات الروسية المنتشرة قرب حدود أوكرانيا تضع مجموعة من الخيارات بالنسبة لموسكو، بما فيها الغزو، مؤكدا أنه من المهم للغاية عدم ترك أي مساحة لتدني مستوى التواصل أو لسوء التقدير.