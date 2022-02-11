هولندا تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

تدريبات روسية (أ ف ب).

نقلت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) اليوم الجمعة قول سفير هولندا في كييف إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.