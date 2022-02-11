مفرزة القنص الحراري تقتل إرهابياً في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن قتل احد الارهابيين، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ ، خرجت قوه من استخبارات الشعبة المذكورة ومفرزه قنص حراري من لواء المشاة ٥٠ للفرقة ( قيادة القوات البرية ) بواجب استطلاع سفح جبل قره جوغ".



وأضافت، أنه "تم ملاحظة احد الارهابيين ، وبعد استمكانه من قبل مفرزة القنص تم قتله على الفور، حيث كان يرتدي حزاماً ناسفاً في اسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى".

