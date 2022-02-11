المركزي العراقي يعلن عن مشاريع عمرانية في النجف القديمة

وذكر إعلام صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" في بيان ورد لـ الخليج 365، إن محافظ البنك المركزي "بدأ على رأس وفد يضم رابطة المصارف الخاصة العراقية والدائرة الهندسية في صندوق تمكين، جولته في محافظة النجف الأشرف، وكان في استقباله محافظها ماجد الوائلي، لمناقشة المشاريع المقترح تنفيذها في المدينة القديمة".وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن "الزيارة تهدف إلى إعادة تأهيل بعض الشوارع المهمة في المدينة القديمة على غرار شارع المتنبي الذي أعيد تأهيله من صندوق المبادرة، مشيراً إلى إن هذا الصندوق يهدف لوضع بصماته في جميع المحافظات من الجنوب إلى الشمال ولم يستثنِ أية مدينة".

وأكد، أن "أهمية وخصوصية مدينة النجف الأشرف ستتجسد في دورنا الواضح والمميز في الأيام المقبلة، علاوة على التوجه الحكومي لإعمار وتطوير المدينة".



وفي ختام الزيارة، تم، بحسب البيان، "تسليم ألف رَحلة ضمن وجبة أولى إلى مديرية تربية محافظة النجف، لتوزيعها على مدارس المحافظة دعماً للمسيرة التعليمية".