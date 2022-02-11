بالفيديو.. الفنان المعتزل أدهم النابلسي ينادي لصلاة الجمعة

بغداد - ياسين صفوان - أظهر مقطع مصور، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي وهو ينادي لصلاة الجمعة، اليوم.

يشار إلى أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث قال آنذاك في فيديو نشره عبر صفحته على انستغرام: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".



وتعرض النابلسي لحملة انتقادات واسعة بعد إعلان اعتزاله، حيث اعتبر البعض أن الفنان الأردني "يحرم" الفن، بينما دعمه البعض بقراره حول الاعتزال.