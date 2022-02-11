شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تدرس إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك، أنها ادرس إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وأضافت أنها لا ترى أي سبب الآن لإعطاء جرعة معززة للأطفال أو جرعة رابعة لأي مقيم آخر.

وأوضحت في بيان لها، أن موجة العدوى الثالثة في الدولة الأوروبية تتضاءل بسبب الحصانة السكانية الكبيرة، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت أن التغطية العالية للقاح في الدنمارك، خاصة مع الجرعة الثالثة تعني أنه يمكننا التعامل مع العدوى المتزايدة دون إصابات جديدة.

وفي وقت سابق كشفت الحكومة الدنماركية، أن حالة الوباء قد ساءت بسبب الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”، مؤكدة أنها ستقدم جرعة رابعة من اللقاح لكبار السن وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر.