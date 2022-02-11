شكرا لقرائتكم خبر عن دعم حكومي صيني لتعزيز مواليد «الهان» وفي المقابل إبادة «مسلمي الإيغور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في الوقت الذي تشجع فيه الصين عرقية “الهان” على إنجاب المزيد من الأطفال، فإنها تتخذ إجراءات لخفض المواليد بين عرقية “الإيغور”، بل وتقوم بعمليات تحديد نسل “قسري” بين أبنائه.

وأعلنت جمعية تنظيم الأسرة في الصين إنها “ستتدخل” في عمليات الإجهاض بين النساء في محاولة “لتحسين الصحة الإنجابية” ابتداء من هذا العام، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من خمسة أشهر من إصدار مجلس الوزراء في الصين إرشادات لتقليل عدد عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها “لأسباب غير طبية”؛ تحت زعم “تعزيز حقوق المرأة الإنجابية”.

ويعزي بعض المحللين السبب للإرشادات لما تواجهه الصين من انخفاض في معدل المواليد وتزايد عدد المسنين، حيث ألغت السلطات سياساتها التقييدية المتعلقة بالولادة وأدخلت تدابير مختلفة لزيادة معدل المواليد، بينما يشير خبراء إلى أن الحد من الإجهاض غير المرغوب فيه يهدف في النهاية إلى تحسين خصوبة المرأة.

وفي الوقت الذي تشجع فيه الصين عرقية الهان في البلاد على إنجاب المزيد من الأطفال، فإنها تتخذ إجراءات صارمة لخفض معدلات المواليد بين مسلمي الإيغور وأقليات أخرى ضمن حملة شاملة لتقليل عدد سكانها المسلمين.

وفي حين تحدثت نسوة من قبل عن “تحديد نسل قسري”، فإن الممارسة أصبحت أكثر انتشارًا ومنهجية مقارنة بما كان معروفًا في السابق، وذلك وفقا لتحقيق أجرته “أسوشيتد برس” في وقت سابق، استنادًا إلى إحصاءات حكومية، ووثائق رسمية، ومقابلات مع 30 محتجزًا سابقًا، وأفراد أسر، ومدير معسكر احتجاز سابق.

وتوضح المقابلات والبيانات أن الدولة تُخضع نساء الإيغور بانتظام لفحوصات حمل، وتجبرهن على وضع لولب داخل أرحامهن، وتحقنهن بمواد تصيبهن بالعقم، بل وحتى أجهضت مئات الآلاف منهن.

ورغم انخفاض استخدام اللولب في عموم المجتمعات الصينية، إلا أن وتيرته ترتفع بشكل حاد في إقليم شينجيانغ، وتدعم تدابير السيطرة على زيادة السكان عمليات اعتقال جماعية كتهديد وعقاب لعدم الامتثال.

وخلصت الوكالة الأميركية إلى أن وجود عدد كبير للغاية من الأطفال كان سبباً رئيساً في إرسال أشخاص لمعسكرات اعتقال، كما شملت التدابير اعتقال آباء إذا أنجبوا أكثر من طفلين ما لم يتمكنوا من دفع غرامات باهظة.

فيما قالت خبيرة الإيغور، جوان سميث فينلي، التي تعمل في جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة: “إنها إبادة جماعية.. إنها ليست إبادة جماعية فورية وصادمة، لكنها إبادة بطيئة ومؤلمة ومتداعية”.