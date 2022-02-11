دولة أوروبية تسمح للمطعمين بدخول البلاد دون اختبارات

وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن "المملكة المتحدة الآن لديها واحدة من أكثر الحدود حرية من حيث إمكانية التدفق في العالم ما يبعث برسالة واضحة مفادها أننا منفتحون على الأعمال".

وأشار مطار غيتويك، ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، إلى أنه يعتزم الشهر المقبل إعادة فتح مبنى الركاب الثاني له، والمغلق منذ يونيو 2020.



وأصبح بإمكان المسافرين الذين تلقوا اللقاح دخول بريطانيا من دون إجراء أي اختبارات لفيروس كورونا بعد إلغاء الحكومة أحد القيود النهائية المفروضة على مدار العامين الماضيين لمكافحة كورونا.

ولم يعد من يقيمون في بريطانيا أو زائروها ممن تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح معتمد ضد فيروس كورونا بحاجة الآن سوى لملء استمارة تحديد موقع الركاب قبل السفر إلى المملكة المتحدة، بينما ما زال يتعين على من لم يتلقوا اللقاح إجراء الاختبارات قبل الوصول وبعده، لكنهم لم يعودوا بحاجة إلى عزل أنفسهم لحين ظهور نتيجة سلبية للاختبار.

