شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحفظ أمريكي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

عكست زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا، تفاؤلا حذرا بشأن تجنيب أوكرانيا غزوا، في حين آثرت الولايات المتحدة التحفظ إزاء هذا المسعى الدبلوماسي.



ومنذ أن التقى سيد الإليزيه، الإثنين الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سعيا لنزع فتيل الأزمة عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، آثر المسؤولون الأمريكيون الصمت، وشكك بعضهم فيما وصفته دول أوروبية بأنه تقدم على مسار تجنب اندلاع حرب.

وقد شكك مسؤولون أمريكيون علنا بما أعلنه الرئيس الفرنسي حول تلقيه ضمانات من بوتين بشأن عدم لجوء روسيا إلى مزيد من التصعيد.