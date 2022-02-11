شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المونيتور": مقتل القرشي يثير تساؤلات بشأن دور تركيا بمحاربة داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال تقرير إخباري أمريكي، إن مقتل زعيم تنظيم ”داعش“ أبو إبراهيم القرشي، في مخبأ سوري قرب الحدود التركية مثل سلفه أبو بكر البغدادي، يثير علامات استفهام حول تأكيدات أنقرة في حربها ضد الجماعة المتشددة.



وذكر التقرير الذي نشره موقع ”المونيتور“، أن ”القرشي كان مختبئًا في منزل بالقرب من بلدة أطمة بإدلب شمال سوريا، على مرمى حجر من محافظة هاتاي التركية وعلى بعد بضع مئات الأمتار من موقع (بوكولميز) العسكري التركي المطل على المنطقة“.