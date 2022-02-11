طالبان" توقف صحفيينِ أجنبيينِ كانا في مهمة للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أوقف صحفيان أجنبيان كانا في مهمة لحساب الأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية، وفق ما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة.



وكتبت المفوضية عبر حسابها على موقع ”تويتر“، ”أوقِف صحفيان في مهمة مع المفوضية ومواطنان أفغانيان يعملان معهما، في كابول، نفعل كل ما في وسعنا لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع جهات أخرى“.

وفي سياق آخر، رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي انتقد تعامل إدارته مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان العام الماضي، الذي أنهى عقدين من الحرب.

ووردت في تقرير نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ شهادات أدلى بها قادة عسكريون قالوا إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية تركا التخطيط لخروج الجيوش الأمريكية من أفغانستان لوقت متأخر جدًا وتجاهلا انتصارات حركة طالبان.

وقال بايدن في مقابلة مع ليستر هولت من ”إن بي سي“ إن الصورة التي رسمها ضباط خلال تحقيق رسمي للجيش ”ليست ما أُفدت به“، مشددا على أنه ”يرفض“ الشهادات التي وردت في تقرير الجيش.