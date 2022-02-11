إسرائيل تتبع سياسة جديدة مع الأسرى الفلسطينيين لمنع تكرار حوادث الفرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن سياسة جديدة سيتم اتباعها داخل السجون الإسرائيلية، تهدف لمنع محاولات الفرار المستقبلية من السجون من قبل أسرى فلسطينيين.



وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن ”مصلحة السجون الإسرائيلية قررت اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس الأسرى الفلسطينيين في أعقاب حادثة الفرار من سجن جلبوع قبل عدة أشهر“.

وأوضحت أن ”مصلحة السجون الإسرائيلية قررت عدم السماح بتواجد أسرى فلسطينيين يعتقد بأنهم قد يحاولون الهروب داخل الزنزانة الواحدة“.