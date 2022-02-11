وزير ألماني يصف الوضع في أوكرانيا بـ"الخطير للغاية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

شدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الجمعة، على ضرورة بذل كل جهد دبلوماسي لتهدئة الوضع الذي وصفه بـ“الخطير للغاية“ والمتعلق بأوكرانيا.



وصرح هابيك للصحفيين في وارسو قائلا: ”يجب بذل كل جهد دبلوماسي لتهدئة هذا الوضع“، مضيفا أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية إذا فشلت الدبلوماسية، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف هابيك: ”أقول هذا وأنا مدرك أن كل عقوبة بالطبع لها تكلفتها في اقتصاد كل طرف“.

في السياق ذاته، أظهرت صور من قمر صناعي نشرتها شركة أمريكية خاصة، أعمال حشد عسكري روسي جديدة في عدة مواقع قريبة من أوكرانيا، ما يشير إلى استمرار موسكو في حشد قواتها وسط جهود دبلوماسية تهدف لتخفيف الأزمة.

وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة في روسيا البيضاء وتدريبات بحرية في البحر الأسود، في إطار زيادة النشاط العسكري قرب أوكرانيا، والذي أثار مخاوف من غزو وشيك، وتنفي روسيا تخطيطها لشن أي هجوم.

وقالت شركة ”ماكسار تكنولوجيز“، التي مقرها الولايات المتحدة وترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إن ”الصور التي التقطت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أظهرت أعمال حشد كبيرة جديدة في عدة مواقع في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وروسيا البيضاء“.

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو.

وقال في مقابلة مع شبكة إن بي سي: ”على المواطنين الأمريكيين المغادرة الآن“.

وأضاف بايدن: ”نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم“، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشددا على أنه ”وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة“.

وكرر أنه لن يرسل قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى لإجلاء الأمريكيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.

وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة ”حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم، نحن في عالم يختلف كثيرا“ عما كان عليه في السابق.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير وجهته للأمريكيين: ”لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19“. وأضافت الوزارة: ”ينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة“.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.