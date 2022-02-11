شكرا لقرائتكم خبر عن الربط الكهربائى مع دول الجوار وأفريقيا أولوية.. اعرف الفوائد الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع استراتيجية قطاع الكهرباء على رأس أولوياتها الربط الكهربائي وفي مقدمتها الدول الأفريقية، لاسيما والقدرات المصرية في المجال، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

لكن ما هي الفوائد الفنية للربط الكهربائي مع دول الجوار؟، نجيب عن ذلك في ضوء المذكرة الحكومية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي :

1- تعمل علي الجانب الفني في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول ذات الشبكات المرتبطة.

2- إجراء برامج الصيانة الوقائية بشكل أفضل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ بالاعتماد علي احتياطي النظام الموحد.

3- المساعدة في حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة علي شبكات النقل ورفع درجة تأمين دون الخوف من أي اضطرابات في عمليات الإمداد.

4- زيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية وتحسين تنظين التردد والجهد.

5- التوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة وتحقيق عائد اقتصادي للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائي ( دول العبور).