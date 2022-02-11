فتح باب التقدم إلكترونيًا لاختيار رئيس لجامعة الجلالة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلن مجلس أمناء جامعة الجلالة، فتح باب الترشيح لاختيار رئيس الجامعة من العلماء المتميزين علميا ومن ذوي الخبرة الإدارية المناسبة لشغل المنصب.

وعلى من يرغب في التقدم للوظيفة عليه زيارة موقع الجامعة، للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط اللازمة للتقدم عبر الرابط التالي:

https://www.gu.edu.eg/careers/

وأكد مجلس الأمناء، أنه يتم التقدم على الموقع الموضح (ولا توجد وسيلة أخري للتقدم)، على أن يتم التقديم من يوم السبت الموافق 12 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.

وتعد جامعة الجلالة هي إحدى الجامعات المصرية الأهلية، وتقع في قلب هضبة الجلالة - العين السخنة - محافظة السويس، وتم إنشاؤها عام 2020 بمعايير دولية، وتضم خمسة عشرة كلية، وتطرح أكثر من خمسة وستين برنامجا دراسيا في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.

وتسعى الجامعة لأن تكون لها مكانة دولية متميزة، وتتبنى أحدث نظم التعليم والتعلم، وتستقطب علماء قادرين على تطويع البحث العلمي لتنمية البيئة، وتعمل على التعاون مع جامعات رائدة دوليا.

كما تتمتع الجامعة بطبيعة خاصة تتيح لها تقديم حزمة مزايا متكاملة تسمح بجذب أحسن العناصر الأكاديمية طبقا للمعايير الدولية.