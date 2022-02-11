صور.. فحص 1300 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية الجودة بمركز الفشن، اليوم الجمعة، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

خلال القافلة جرى توقيع الكشف الطبي على 1320 مواطنا في 9 تخصصات هي (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية، وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة، وإجراء 94 تحليل دم، و62 تحليل طفيليات، و3 أشعة، واستصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ100 مواطن عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، انفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية و البلهارسيا، والأمراض غير المعدية مثل "الضغط و السكر والسمنة"، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل و الطفل وكبار السن.