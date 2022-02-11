28 ألف مخالفة متنوعة.. جهود الإدارة العامة للمرور في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28042 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 5440 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 221 مخالفة السير بدون تراخيص، 58 مخالفة شروط التراخيص، 6 مخالفات الدراجات النارية، 24 مخالفة مواقف عشوائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.