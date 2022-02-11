إجراء مسابقة بين طلاب الجامعات.. عبدالغفار يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بمقر جامعة المنصورة، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

أشار التقرير إلى أن فعاليات الاجتماع تمت بالتزامن مع احتفال جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عامًا على إنشائها، وافتتاح فعاليات ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات، بمشاركة 500 طالب مصري ووافد من 36 دولة؛ بهدف تعزيز روح التضامن والتعايش الإنساني بينهم.

وأبرز التقرير موافقة المجلس على إقامة مسابقة شبابية بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار البرنامج القومي لدعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، بالتعاون بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي للسكان؛ بهدف رفع مستوى الطلاب، وتعميق الشعور بالانتماء لديهم، وإكسابهم المهارات والخبرات المطلوبة في إدراك وحل القضايا المجتمعية.

وفي إطار احتفالات جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبي خلال العام الجامعي 2022؛ أوصى المجلس بالموافقة على عقد سمبوزيوم للنحت والتصوير والجرافيك بجامعة المنصورة لطلاب كلية الفنون الجميلة بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 12 – 15 فبراير الجاري 2022.

وأوصى المجلس بضم (5) نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة، المنيا، كفر الشيخ، مدينة السادات، كفر الشيخ، سوهاج) لعضوية اللجنة التنفيذية العليا لمشروع محو الأمية؛ بهدف تنشيط العمل باللجنة من خلال تمثيل أكبر عدد من الجامعات، وتفعيل دور قطاع شئون التعليم والطلاب في هذا المشروع الوطني الهام.

أوصى المجلس أيضًا بالموافقة على إطلاق أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيمه بجامعة بنها خلال الفترة من 12 – 14 مارس 2022 بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون، وذلك في ضوء تحقيق أهداف (رؤية مصر 2030) بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.