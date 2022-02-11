استجابة لـ"الخليج 365".. حملة لإزالة المخلفات الصلبة من أرض زراعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كمية كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة من أرض زراعية، كان قد حولها البعض إلى مقالب للقمامة.

وحرّكت الوحدة المحلية، حملة قادها الدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس مركز المنيا، رفعت كميات كبيرة من القمامة، استجابة للتقرير الذي نشره "الخليج 365" تحت عنوان "أهالي "البرجاية وزهرة" يستغيثون بمحافظ المنيا: الوحدة المحلية دمرت أرضنا بمقالب قمامة".

وقال الدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه فور ورود شكوى بإلقاء كميات من القمامة على أراضي زراعية بناحية قرية زهرة، جرى تحريك حملة رفعت القمامة المتواجدة على الأرض الزراعية، طبقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية، للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأضاف "حسن"، أن معدات الوحدات المحلية داخل قرى مركز المنيا، ترفع يوميًا كميات كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة من داخل الشوارع، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي.