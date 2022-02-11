عدد الرحلات الفضائية في 2021 يسجل رقما قياسيا لم يحدث منذ 1957

اسماعيل عبد الحي - تتسابق العديد من دول العالم للوصول إلى الفضاء سواء لأغراض بحثية أو لإرسال الأقمار الصناعية، وشهد عام 2021 تسجيل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الفضائية بحصيلة عمليات إطلاق سنوي لم تتحقق منذ 1957.

وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن حصيلة عمليات الرحلات الفضائية، التي انطلقت خلال 2021 وصلت إلى 146 رحلة فضائية حول العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي ما تم نقله إلى الفضاء خلال تلك الرحلات وصل إلى 777 طن ، وفقا لشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية.

وتخطط الصين لإرسال 50 رحلة إلى الفضاء في 2022، وفقا لما ذكرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الخميس.

ولفتت الشبكة إلى أن الصين أرسلت العام الماضي 55 رحلة فضائية من أصل 146 رحلة حول العالم، مشيرة إلى أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في الوصول إلى الفضاء، الذي نقلت إليه أكثر من 191 طن من الشحنات الفضائية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية في عدد الرحلات الفضائية بـ 51 رحلة بحمولة أكثر من 403 طن من الشحنات الفضائية.

سبوتنيك