بايدن يقسم «مليارات أفغانية» بين ضحايا 11 سبتمبر والإغاثة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 10 دقائق

سيصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا لنقل 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في أمريكا وستقسم بين ضحايا 11 سبتمبر والجهود الإغاثية في أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول إن المبلغ الآخر البالغ 3.5 مليار دولار سيبقى في الولايات المتحدة ويستخدم لتمويل عمليات التقاضي المستمرة من قبل ضحايا الإرهاب الأمريكيين، مشيرا إلى أن المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا الهجمات دعاوى ضد طالبان، سيتعين عليها أيضا اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا.

وكان قد تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة، بعد سيطرة حركة “طالبان” على البلاد في منتصف أغسطس 2021.

وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات، بما في ذلك ما يزيد قليلا عن 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة. الباقي موجود بشكل كبير في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وقطر.