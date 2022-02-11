شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية” تكشف مفاجأة عن سبب وفيات كورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الوفيات من فيروس كورونا فى العالم أغلبها وسط الذين لم يتلقوا اللقاحات المقررة.

وفي وقت سابق، أكد تقرير صادر عن المنظمة أن قارة أفريقيا ستستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية والإجراءات المتبعة.

وأوضحت أن العالم أصبح أكثر ذكاء وأسرع وأفضل فى الاستجابة لكل طفرة من طفرات كورونا المختلفة، حسب “فرانس برس”.

وقبل أيام أكد هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنه بعد عامين من تفشي فيروس كورونا، قد تدخل أوروبا قريبا “فترة طويلة من الهدوء” بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ونهاية الشتاء.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، دفعت جائحة “كورونا” قرابة 40 مليون شخص إلى الفقر المدقع في إفريقيا، مشيرا إلى أن كل شهر تأخير في رفع تدابير الاحتواء يكلف القارة 13.8 مليار دولار من إجمالي الخسائر المحلية.