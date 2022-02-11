الموقف الوبائي.. انخفاض إصابات كورونا في العراق - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تسجيل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 5718 حالة للشفاء من كورونا".

وأضاف، أن "المختبرات الصحية سجلت 29 حالة وفاة جديدة بكورونا، في حين تلقى 45419 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".



ويوم أمس، سجلت وزارة الصحة 4220 إصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت تسجيل 26 حالة وفاة.