انت الان تتابع خبر انفجار يهز بيروت والسلطات تعلن التفاصيل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودوى صوت انفجار على طريق "الزوق الكسليك" القريب من مدينة جونية شمالي العاصمة اللبنانية، وسمع دويه في المنطقة وعلى طول الساحل.

وفي معلومات أولية من سكان المنطقة، تضرر عدد من السيارات من جراء انفجار صهريج غاز على الطريق الساحلي من الضبية باتجاه جونية، الذي شهد ازدحاما خانقا وتوقفا شبه كامل للسير.



وبحسب سكاي نيوز، "فقد نجا سائق الشاحنة من الحادث، حيث تمكن من القفز منها قبل أن تنفجر.

وسيطر الدفاع المدني على حريق الشاحنة بعد أن وصلت النيران إلى مبنى سكني مجاور، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة نتيجة تضرر الأسلاك الكهربائية.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن ما انفجر صهريج غاز، وأن الأضرار مادية فقط.

وأفاد المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني اللبناني إيلي خير الله، أن الانفجار خلف أضرارا مادية في السيارات من دون وقوع إصابات بشرية.



كما قال المحامي والناشط في شؤون السلامة العامة مؤسس "اليازا" زياد عقل، "نتمنى أن يفتح تحقيق جدي حول أسباب الانفجار، وأخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الكارثة".

وقال أحد المارة، الذي كان داخل سيارته متجها نحو العاصمة على الطريق: "أحسسنا بعصف الانفجار وسيطر الهلع على الناس في المكان الذي كان يكتظ بالسيارات والمواطنين المتجهين من وإلى بيروت".

وأضاف، أن "صدى الانفجار تردد في المنطقة المجاورة للبحر. الانفجار إدى إلى تضرر السيارات التي كانت مركونة على جانب الطريق خصوصا من بيروت باتجاه مدينة جونية شمالا".