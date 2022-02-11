الزراعة تؤشر ارتفاع إنتاج بيض المائدة خلال الشهر الماضي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تحقيق زيادة بمعدلات إنتاج بيض المائدة ليصل إلى أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي في كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المشاريع المنتجة لبيض المائدة والعاملة بلغ عددها سبعة مشاريع قد أنتجت (14361600 ) بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي، وأن الأفراخ الداخلة في هذه المشاريع بلغ عددها (712016 ) فرخة منها (598400) في مرحلة الإنتاج و (133616 ) في مرحلة التربية".



وأضافت الوزارة، أن "معظم إنشاء هذه المشاريع نتيجة قروض المبادرة الزراعية الميسرة بقروض طويلة الأمد وبدون فوائد وان هذه المشاريع مدعومة بالاعلاف والإشراف البيطري من قبل الدوائر المختصة والتابعة لوزارة الزراعة ، فضلاً عن دعمها من خلال منع استيراد البيض من خارج البلاد وحماية وتشجيع المنتج الوطني".

