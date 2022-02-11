شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. شباب هندوس يتهجمون على فتيات محجبات في الهند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الشبان الهندوس، يعندون على فتيات محجبات بإلقاء الماء عليهن.

ويظهر في الفيديو المتداول الشباب الهندوس وهم يملؤون الماء ثم يقومون بإلقائه على الفتيات المسلمات المحجبات.

وتفجرت أزمة الحجاب في الهند، بسبب ما افتعله الحزب الهندوسي الحاكم، عندما منع دخول الفتيات المسلمات للمدارس والجامعات بالحجاب.

وشهد الأسبوع الماضي احتشاد آلاف المسلمات في مدينة حيدر آباد الهندية، وذلك دعما لحق الفتيات في الدراسة بالحجاب.

كما ألقت الشرطة القبض في جنوب الهند على 15 شخصا عقب احتجاجات في جنوب الهند على قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.

كما تصدر هاشتاق “الهند تمنع الحجاب” قائمة الأكثر تداولاً، حيث تفاعلت أوساط عديدة في الهند والدول الإسلامية مع قضية الطالبات المحرومات من دخول المدارس والجامعات بسبب الحجاب.

ونشر مرصد الأقليات المسلمة، مقطع فيديو وثق أيضا من خلاله معاناة الطالبات المسلمات في الهند ومنعهن من دخول الجامعة بسبب الحجاب.

وأظهر المقطع هجوم عدد من الطلاب الهندوس على الطالبات، في مدينة كارناتاكا في الهند لإرغامهن على خلع الحجاب، على مرأى ومسمع من الشرطة التي كانت متواجدة في الموقع ولم تحرك ساكنا.

وأثارت الأزمة التي اندلعت في الهند مؤخرا، مخاوف لدى المسلمين مما تعتبره تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.