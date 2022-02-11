شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: الحوثي عصابة انقلبت على الشرعية بدافع طائفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرةٍ مُسيَّرةٍ مفخخة، الذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إحباطه.

وندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الاستهداف الإجرامي الذي نجم عنه العديد من الإصابات بين المدنيين من جنسياتٍ مختلفةٍ، حيث تواصل المليشيا الحوثية الطائفية جرائمها الإرهابية بكل همجية مستغلة التزام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم والمبادئ الأخلاقية والدولية في مواجهة العصابة الحوثية التي انقلبت على الشرعية اليمنية بدافع طائفي خارجي يستهدف الهوية اليمنية في أمنها واستقرارها وخيارها الوطني الحُرّ الذي تآلفت به الأخوة اليمنية في امتداد تاريخها العربي والإسلامي والدولي.

وجدَّد، باسمه وباسم هيئات الرابطة ومجامعها ومجالسها حول العالم التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه كلّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ لحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يدحر العصابة الإرهابية ويقي الجميع شرها.