مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان (فيديو)

وحسب بيان الحكومة المصرية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى لبنان، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف البيان، أن "السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات".

وأوضح أن "المساعدات تضم 122 طنا مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة".



وأشار البيان إلى أن، ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في لبنان.



