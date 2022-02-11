انت الان تتابع خبر مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، إرسال سفينة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة إلى دولة لبنان.
وحسب بيان الحكومة المصرية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى لبنان، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أن "المساعدات تضم 122 طنا مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة".
وأشار البيان إلى أن، ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في لبنان.
وأضاف البيان، أن "السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات".
وأوضح أن "المساعدات تضم 122 طنا مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة".
وأشار البيان إلى أن، ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في لبنان.