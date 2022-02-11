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انت الان تتابع خبر حادث مروري مروع.. وفاة سائق وإصابة 12 راكبا في الديوانية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، وفاة سائق وإصابة 12 راكبا إثر حادث سير مروع في محافظة الديوانية.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادثا مروريا وقع إثر تصادم بين مركبتين على طريق ديوانية / شوملي قرب قطعة العويدين، بين مركبتين الاولى نوع كيا سورنتو والمركبة الثانية نوع ستاركس".
وأضاف البيان أن "الحادث ادى إلى وفاة سائق المركبة الاولى، واصابة ١٢ شخصا".
وأضاف البيان أن "الحادث ادى إلى وفاة سائق المركبة الاولى، واصابة ١٢ شخصا".
واشار الى ان "سبب الحادث، انقلاب المركبة نوع سورنتو بسبب السرعة الشديدة وعبورها للاتجاه المعاكس من السير واصطدامها بالمركبة الثانية".