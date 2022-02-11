حادث مروري مروع.. وفاة سائق وإصابة 12 راكبا في الديوانية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادثا مروريا وقع إثر تصادم بين مركبتين على طريق ديوانية / شوملي قرب قطعة العويدين، بين مركبتين الاولى نوع كيا سورنتو والمركبة الثانية نوع ستاركس".وأضاف البيان أن "الحادث ادى إلى وفاة سائق المركبة الاولى، واصابة ١٢ شخصا".

واشار الى ان "سبب الحادث، انقلاب المركبة نوع سورنتو بسبب السرعة الشديدة وعبورها للاتجاه المعاكس من السير واصطدامها بالمركبة الثانية".