ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع آخرين فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت قرابة 5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين" متواجدين بإحدى الدول " وشقيق أحدهما – مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعملون بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها للثالث خلال تحوبلات بنكية على حسابه، حيث يقوم الأخير عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثالث وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول والثانى "المتواجدين حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (4,716,000) مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.