ما عائد الشهادات في 4 بنوك إسلامية العاملة في مصر ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعمل في الجهاز المصرفي المصري 39 بنكا بينها 4 بنوك تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية في كافة الخدمات التي تقدمها وهم بنك فيصل الإسلامي والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي وناصر الاجتماعي ولكن الأخير غير خاضع لرقابة المركزي لتبعيته طبقا لقانون إنشائه لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما توجد بنوك تجارية تخصص عدد قليل من البنوك للتعامل وفقا للشريعة الإسلامية للحفاظ علي عملائهم أو جذب عملاء جدد وعلى رأسهم المصرف المتحد الذي تستحوذ فيه المعاملات الإسلامي على 30% من إجمالي أعماله، ثم بنك مصر والزراعي والأهلي المصري.

وتبحث نوعية محددة من العملاء عن بنوك تتعامل فقط وفقا للشريعة الإسلامية في كل معاملاتها بهدف تجنب أي شبة (ربا) دون النظر إلى العائد المرتفع على مدخراتهم مقارنة بالنبوك التجارية الأخرى.

ويقترب العائد حاليا من الشهادات في البنوك الأسلامية مثل البنوك التجارية دون وجود انخفاض كبير بعد إلغاء الشهادات مرتفعة العائد 15% سنويا التي طرحها مؤقتا في بنكي الأهلي ومصر في 2020 ضمن إجراءات المركزي الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

ويقدم الخليج 365 أسعار العائد علي شهادات الإدخار في البنوك الإسلامية التي يتم إعادة حسابها كل 3 شهور طبقا لنتائج أعمال كل بنك طبقا لقواعد الشريعة.

1 - بنك فيصل الإسلامي:

-الشهادة ذات آجال 3 سنوات: متوسط العائد السنوي المقدم عليها 9.2% يصرف كل 3 شهور، ويحسب العائد من اليوم الثاني للشراء.

-الشهادة آجال 4 سنوات: متوسط العائد السنوي المقدم 9% ويصرف كل 3 شهور.

-الشهادة ذات آجال 5 سنوات: متوسط العائد السنوي المقدم عليها 9.6% ويصرف شهريا، ويحسب العائد من اليوم الثاني للشراء.

-الشهادة ذات آجال 7 سنوات: تعطي عائدا تراكميا يصرف في نهاية آجالها بمتوسط سنوي يصل لأكثر من 11.2% سنويا، ويتم تعلية العائد على الشهادة لاحتساب عائد عليه.

2 - بنك البركة مصر:

-شهادة الاستثمار ذات آجال 3 سنوات: متوسط العائد السنوي 10% يصرف كل 3 شهور.

-شهادة الاستثمار ذات آجال 4 سنوات: نسبة متوسط العائد السنوي 10% لكن يصرف العائد شهريا.

3 - مصرف أبو ظبي الإسلامي:

-شهادة الاستثمار ذات آجال 3 سنوات (صك): متوسط العائد السنوي يتراوح بين 9% يصرف شهريا، أو 9.1% يصرف كل 3 شهور.

-شهادة الاستثمار ذات آجال 5 سنوات: متوسط العائد السنوي يبلغ 9.5% يصرف شهريا.

4 - بنك ناصر الاجتماعي:

-شهادة ذات آجال 3 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة، و11% يصرف العائد شهريًا.

-شهادة ذات آجال 5 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.5% يصرف سنويا، و10.75% يصرف كل ربع سنة.

-شهادة رد الجميل لكبار السن فقط من 60 عاما إلى فوق:

-شهادة رد الجميل ذات أجل عام: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 10.75% يصرف سنويا، و10.25% يصرف شهريا.

-شهادة رد الجميل ذات أجل 3 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.25% يصرف شهريا، و12% يصرف سنويا.