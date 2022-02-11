على عمق 200 متر.. انتشال جثة شخص سقط في بئر ري بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، جثة شخص سقط في بئر ري داخل مزرعة على طريق قرية العزيزية بمركز منفلوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية العزيزية بمركز منفلوط، بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية سقوط "طلعت.ح.ع" 42 عامًا، داخل بئر ري قطر 16 بوصة بعمق 200 متر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي وحرر محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.