صور.. بدء التخلص الآمن من المخلفات البترولية في ميناء شرم الشيخ البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

باشرت إحدى الشركات المنوطة بمكافحة التلوث البحري، اليوم الجمعة، سحب كميات المخلفات البترولية من القاطرة "جهاد" التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، خلال تواجدها على رصيف ميناء شرم الشيخ البحري، وجرى التخلص الآمن من هذه الكمية طبقًا لتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، وذلك بتطبيق معايير السلامة والأمن الصناعي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

أشرف على عمليات سحب المخلفات البترولية اللواء أيمن منصف، مدير عام ميناء شرم الشيخ البحري، ومحمد خضري، مدير عام مساعد موانئ البحر الأحمر، ومحمد شحاتة، مدير عام مساعد بإدارة نشاط تجميع الزيوت بشركة بتروتريد ومحمود محمد غريب الترباني، رئيس قسم الشحن والتفريغ بموانئ السويس والبحر الأحمر بشركة بتروتريد.

قال محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إنه أعطى تعليمات بزيادة العمل داخل الموانئ خلال الفترة المقبلة، مما يترتب عليه زيادة كمية الزيوت والمخلفات البحرية، لذا جرى تكليف الشركة بسحب المخلفات البترولية البحرية من جميع موانئ الهيئة، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة بتروتريد.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للزيوت، وإدارة موانئ السويس والبحر الأحمر برئاسة باسم الصباغ، مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية، تعمل على زيادة معدل تجميع الزيوت والمخلفات البحرية،إضافة إلى التطوير في أداء منظومة العمل والتوسع في العمل بالموانئ.