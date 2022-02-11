الإحصاء : 58.3% زيادة في صادرات مصر لفرنسا خلال 10 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا مسجلة 694.6 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 438.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58.3%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.41 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.9 %، بحسب بيان من الجهاز اليوم الجمعة.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 -2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %، بحسب البيان.

بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 -2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان فرنسا 65.4 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــا لتقـديـرات البعثة 368 ألف مصري حتى نهاية 2020.