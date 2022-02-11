منع عنها الطعام حتى الموت ودفنها في المنزل.. تفاصيل اتهام عامل بقتل زوجته في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أقدم عامل في محافظة الأقصر على تعذيب وقتل زوجته، في دائرة مركز شرطة طيبة، عقب احتجازها ومنعه الطعام عنها حتى فارقت الحياة، كما قام بدفنها داخل المنزل حتى تقدم مع شقيقها ببلاغ لقوات الأمن وجرى ضبط المتهم.

وفي التفاصيل تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا من شخصين بتغيب ربة منزل، شقيقة أحدهما وزوجة الثاني، وأكدا أن السبب وراء تغيبها وجود خلافات زوجية.

جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي في الأقصر، لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن زوج المتغيبة وراء ارتكاب الواقعة، وأنه تسبب في وفاة زوجته.

أشارت التحريات إلى أن المتهم احتجز زوجته مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وامتنع عن تقديم الطعام لها، وكان يعتدي عليها بالضرب ما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع، وأنه دفنها داخل المنزل.

جرى ضبط المتهعم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك بوجود خلافات زوجية بيهما، وأرشد عن مكان وجود الجثة داخل حجرة في المنزل محل إقامتهما.