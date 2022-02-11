الأزمة الأوكرانية.. دول البلطيق تسعى إلى زيادة تسلحها

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

طلب قادة دول البلطيق الثلاثة في أوروبا الشرقية حلفاء الناتو إلى زيادة الدعم العسكري وسط تصاعد التوتر مع روسيا بسبب مخاوف من غزو أوكرانيا

ووصل رئيسا وزراء إستونيا ولاتفيا ورئيس ليثوانيا إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي وصف الوضع بأنه "صعب للغاية".

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على مغادرة البلاد بدون تأخير، معتبرة الأمور مقلقة وقد تسوء فجأة ولا تتيح مجالا لإجلاء الرعايا.

ولاتزال روسيا تنفي أي خطة لغزو أوكرانيا وتتهم الغرب بالهستيريا، وقال الرئيس بوتين إن روسيا تستعد للرد على المقترحات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.