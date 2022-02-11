شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر استئناف صلاة الجمعة في الجوامع بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم، أن صلاة الجمعة أقُيمت في جوامع سلطنة عُمان بنسبة ٥٠ % من السعة الاستيعابية.

وأوضحت أن القرار جاء وفقًا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مُسبقًا بالتنسيق مع وزارة الصحة وحسب إجراءات فيروس كورونا.

يُذكر أنّ قرار إيقاف صلاة الجمعة أقرَّته اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد١٩ في ٢١ من يناير الماضي في إطار حرصها على صحة الأفراد، والحد من انتشار الفيروس في المجتمع.